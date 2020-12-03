В Киеве за сутки зафиксировали более 1300 случаев коронавируса

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 1 364 новых случая инфицирования COVID-19. Число больных коронавирусом 3 декабря достигло 75 376.

От осложнений, вызванных инфекцией, умерло 30 жителей Киева, в общем – 1 369 человек. Выздоровели 24 275 киевлян, за минувшие сутки – 512. Такие данные приводит мониторинговая система СНБО.

Заболели:

785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;

63 девочки от 1 месяца до 17 лет;

56 мальчиков мальчики от 1 месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 76 пациентов.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 354, в Подольском - 146 и в Дарницком районе - 142 случая, сообщил мэр Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом обнаружили в Деснянском районе Киева Виталий Кличко

Нынешний показатель несколько меньше данных 2 декабря – в целом уменьшилось количество новых заражений, но умерло на 16 человек больше.

Динамика новых случаев коронавируса в Киеве постоянно меняется СНБО

От осложнений, вызванных инфекцией, умерло 30 человек СНБО

На Киевщине 3 декабря зафиксировали 943 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерло 16 человек, 658 жителей области вылечились от COVID-19.

Преодолели COVID-19 в Киевской области 658 человек СНБО

Прирост новых случаев коронавируса в Киевской области РНБО

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 3 декабря, коронавирусом в мире заразились 64,8 млн человек. За прошедший день выявлено 634 970 новых инфицированных.