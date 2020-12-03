В Киеве за сутки зафиксировали более 1300 случаев коронавируса

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 1 364 новых случая инфицирования COVID-19. Число больных коронавирусом 3 декабря достигло 75 376.

От осложнений, вызванных инфекцией, умерло 30 жителей Киева, в общем – 1 369 человек. Выздоровели 24 275 киевлян, за минувшие сутки – 512. Такие данные приводит мониторинговая система СНБО.

Нынешний показатель несколько меньше данных 2 декабря – в целом уменьшилось количество новых заражений, но умерло на 16 человек больше.

На Киевщине 3 декабря зафиксировали 943 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерло 16 человек, вылечились от COVID-19 658 жителей области.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на четверг, 3 декабря, коронавирусом в мире заразились 64,8 млн человек. За прошедший день выявлено 634 970 новых инфицированных.