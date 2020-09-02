В Киеве за сутки в 2 раза выросло число больных COVID-19

В Киеве за минувшие сутки, 1 сентября, коронавирусом (COVID-19) заразились 332 человека. Всего в столице заболели – 13 878.

Об этом на брифинге в среду, 2 сентября, сообщил глава Киева Виталий Кличко. За сутки в столице от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять горожан (всего 218), а выздоровели 62 (4444).

За сутки заболели 332 человека и 13 медиков:

180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;

137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

шесть девочек от двух месяцев до 17 лет и девять мальчиков от одного года до 15.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 59, Днепровском – 54, Деснянском – 47.

"Резко увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 75 пациентов! Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Показатель тестирования в Киеве – самый высокий в Украине. И составляет 210 тестов на 100 тысяч человек", – добавил Кличко.

Отметим, что ранее в Киеве зафиксировали только 176 новых случаев инфицирования COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 2 сентября, в Украине официально подтверждены 125 798 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2 495 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.