В Киеве за сутки обнаружили более 1,3 тысячи новых больных COVID-19: рекордные данные

За минувшие сутки, 18 ноября, в Киеве зарегистрировали наибольшее количество новых зараженных коронавирусом (COVID-19) – 1348.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Всего в столице обнаружили 55 203 инфицированных. Умерли 34 человека. Всего коронавирус унес жизни 1047 киевлян. В то же время выздоровели за минувшие сутки 459 человек. Всего коронавирус преодолели 20 015 жителей Киева.

В Киевской области за прошедший день заболели 786 человек (всего 27 347).

Также эпицентрами заболевания стали такие регионы Украины: Днепропетровская (1128), Запорожская (748) и Черкасская (726) области.

Всего за сутки заболели:

731 женщина в возрасте от 18 до 94 лет

554 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет

33 девочки от одного месяца до 16 лет и 30 мальчиков от одного месяца до 16 лет

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 294, в Деснянском – 188 и в Соломенском районе – 166 случаев.

Отметим, что 19 ноября в Украине официально зарегистрировано 583 510 случаев коронавируса (COVID-19). За последние сутки обнаружено 13 357 новых случаев заражения, что стало новым суточным рекордом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября в Киеве было зафиксировано также рекордное количество зараженных COVID-19 за сутки – 1 213.

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