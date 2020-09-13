В Киеве за сутки коронавирусом заразились более 300 человек: свежая статистика

В Киеве по состоянию на утро 13 сентября зафиксировали 17 261 случай коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 310 жителей столицы.

Соответствующие данные появились на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса от СНБО. Всего в Киеве уже 269 летальных случаев, вызванных коронавирусом. Из них за минувшие сутки – три.

В столице от COVID-19 выздоровел уже 5281 житель. За минувшие сутки болезнь преодолели 14 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро воскресенья, 13 сентября, в Украине официально подтверждено 154335 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки в стране было выявлено 2476 новых больных.

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