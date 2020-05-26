В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у более чем 50 человек: Кличко озвучил статистику

В Киеве по состоянию на 26 мая зафиксировали 2710 подтвержденных случаев COVID-19. В столице за последние сутки коронавирус обнаружили у 58 человек.

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Об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 58 человек. Среди них – 16 медиков. Один случай – летальный. Всего за период пандемии в столице от коронавируса умер 61 человек. На сегодня в Киеве уже 2710 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у более чем 50 человек. Иллюстрация

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 24 женщины в возрасте от 19 до 81 года, 29 мужчин в возрасте от 18 до 81 года, две девочки 8 и 17 лет, а также три мальчика, которым 9, 15 и 16 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки 33 человека. Всего коронавирус преодолели 393 жителя столицы", – сказал мэр Киева.

Он отметил, что в лидерах по количеству новых случаев COVID-19 – Дарницкий район (12 больных), Днепровский (10 зараженных) и Деснянский (восемь случаев заболевания).

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве по состоянию на 26 мая Telegram/Виталий Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на 26 мая зафиксировали 1458 случаев коронавируса.