В Киеве за сутки коронавирус обнаружили у более чем 130 человек: Кличко озвучил статистику

В Киеве по состоянию на 29 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 7932 человек. За минувшие сутки заболевание обнаружили еще у 132 жителей столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Еще у 132 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. Два человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 132 киевлян. На сегодня в столице уже 7932 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – подчеркнул он.

Статистика заболеваемости COVID-19 в Киеве Telegram/Виталий Кличко

По словам Кличко, среди лиц, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, 54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет, 66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, а также шесть девочек от пяти до 17 лет, шесть мальчиков от одного до 17 лет. В частности, речь и о трех медиках. В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов.

"За прошедшие сутки выздоровели 47 человек. Всего коронавирус преодолели 2877 жителей Киева", – отметил мэр столицы.

Он также добавил, что больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22, в Дарницком – 19, в Соломенском – 16.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по состоянию на утро 29 июля было подтверждено 3629 случаев COVID-19.