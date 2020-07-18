В Киеве за сутки COVID-19 заболели еще 108 человек. Свежие данные

Борис Бондарь Жизнь столицы 10:11, 18.07.2020 Обновлено: 10:39, 18.07.2020

Еще на 108 человек увеличилось за минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус. Двое больных умерли.

Об этом сообщил мєр Киева Виталий Кличко в Telegram. На сегодня в столице уже 6797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 50 мужчин от 18 до 85 лет, 2 девочки, которым 6 и 8 лет, и 3 мальчика от 9 месяц до 8 лет.

Заболели в том числе и 4 медика.

В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 40 человек. Всего коронавирус преодолели 2360 жителей столицы.

Найбильшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах – по 26. В Соломенском - 14. В Голосеевском и Святошинском районах – по 10 случаев.

Статистика заболевших COVID-19 в Киеве на 18 июля
(КГГА)
За сутки на 18 июля в Киеве 108 новых случаев COVID-19
(Telegram Виталия Кличко)

Как сообщал OBOZREVATEL , в Киеве коронавирусом за сутки, 16 июля, заболели еще76 человек. Всего количество заболевших выросло до 6689 человек.

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