В Киеве за сутки COVID-19 заболели 95 человек: названы "наиболее зараженные" районы

Марина Лисничук Жизнь столицы 10:30, 26.07.2020

В Киеве за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще в 95 жителей. Так, на сегодняшний день в столице уже 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

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