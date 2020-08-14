В Киеве выявлен случай бешенства: в одном из районов ввели карантин
На территории Голосеевского района Киева ввели карантин из-за выявленного бешенства у бездомной кошки.
Карантинные ограничения действуют в микрорайоне Конча-Заспа и ограничиваются Московским шоссе и озером Конча, сообщили на странице Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве в Facebook.
Опасной зоной определили лесопарковые массивы Голосеевского района, прилегающие к зоне карантина. Отмечается, что ограничения будут отменены через два месяца после последнего выявления заболевания бешенством.
Для недопущения распространения и ликвидации заболевания в столице ввели ряд мероприятий:
Иммунизация против бешенства всех восприимчивых животных в зоне карантина, в угрожающих зонах – собак и котов.
Клинический обзор и карантин животных, которые нанесли укусы людям. Антирабическая помощь укушенным.
Запрет вывода (вывоза) собак, кошек и диких животных с территории карантина.
Запрет проведения выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак и кошек в Голосеевском районе.
Дезинфекция мест, где находились больные бешенством и животные с подозрением на заболевание. Отлов и проверка бездомных животных в зоне карантина.
Обследование территории: выявленные трупы с характерными признаками инфекционных болезней отправлять для исследования на бешенство.
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