В Киеве выявлен случай бешенства: в одном из районов ввели карантин

На территории Голосеевского района Киева ввели карантин из-за выявленного бешенства у бездомной кошки.

Карантинные ограничения действуют в микрорайоне Конча-Заспа и ограничиваются Московским шоссе и озером Конча, сообщили на странице Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве в Facebook.

Опасной зоной определили лесопарковые массивы Голосеевского района, прилегающие к зоне карантина. Отмечается, что ограничения будут отменены через два месяца после последнего выявления заболевания бешенством.

Для недопущения распространения и ликвидации заболевания в столице ввели ряд мероприятий:

Иммунизация против бешенства всех восприимчивых животных в зоне карантина, в угрожающих зонах – собак и котов.

Клинический обзор и карантин животных, которые нанесли укусы людям. Антирабическая помощь укушенным.

Запрет вывода (вывоза) собак, кошек и диких животных с территории карантина.

Запрет проведения выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак и кошек в Голосеевском районе.

Дезинфекция мест, где находились больные бешенством и животные с подозрением на заболевание. Отлов и проверка бездомных животных в зоне карантина.

Обследование территории: выявленные трупы с характерными признаками инфекционных болезней отправлять для исследования на бешенство.

В Киеве обнаружили бешенство Госпродпотребслужба в Facebook

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