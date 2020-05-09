В Киеве выросло число зараженных COVID-19: новые жертвы
За прошедшие сутки, 8 мая, количество больных COVID-19 выросло на 50 человек, среди них – 12 медиков.
От коронавируса погибли двое человек, выздоровели – 7, сообщила пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.
Новые больные:
21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет
26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет
1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет
Отмечается, что в больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.
Лабораторно подтверждены случаи в следующих районах:
Печерский +14
Шевченковский +1
Соломенский +2
Днепровский +4
Святошинский +2
Деснянский +11
Подольский +4
Голосеевский +1
Оболонский +6
Дарницкий +5
Всего в Киеве уже 1771 подтвержденный случай заболевания COVID-19, умерли 34 человека. Коронавирус побороли 134 жителя столицы.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 12 мая в Киеве планируют ввести первый этап послаблений карантина из-за COVID-19.