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9 мая • обновлено в 11:05
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В Киеве выросло число зараженных COVID-19: новые жертвы

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За прошедшие сутки, 8 мая, количество больных COVID-19 выросло на 50 человек, среди них – 12 медиков.

От коронавируса погибли двое человек, выздоровели – 7, сообщила пресс-служба мэра столицы Виталия Кличко.

COVID-19 в Киеве

COVID-19 в Киеве

Новые больные:

  • 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет

  • 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет

  • 1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет

Отмечается, что в больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие – лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Лабораторно подтверждены случаи в следующих районах:

  • Печерский +14

  • Шевченковский +1

  • Соломенский +2

  • Днепровский +4

  • Святошинский +2

  • Деснянский +11

  • Подольский +4

  • Голосеевский +1

  • Оболонский +6

  • Дарницкий +5

В Киеве выросло число зараженных COVID-19: новые жертвы

Всего в Киеве уже 1771 подтвержденный случай заболевания COVID-19, умерли 34 человека. Коронавирус побороли 134 жителя столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12 мая в Киеве планируют ввести первый этап послаблений карантина из-за COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
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Кияни Жизнь столицы

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