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31 октября • обновлено в 12:28
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В Киеве выпал снег: впечатляющие фото и видео

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В Киеве в четверг, 31 октября, выпал снег. Это уже второй раз за этот месяц 2019 года в столице Украины заметили зимнее явление.

Пользователи соцсетей начали активно публиковать фото и видео со снегом. Большинство из них написали, что видят это явление впервые в этом году (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"А вот и первый снег 2019/2020", "А вот и первый снег", "А в Киеве пошел снег, небольшой и ненадолго", "Как в песне: ''Белый снег на зеленых листьях'', – отметили пользователи.

В Киеве выпал снег

В Киеве выпал снег

УНН

Новости
Украинские курорты начало засыпать снегом: появились яркие фото
В Киеве в четверг, 31 октября, выпал снег

В Киеве в четверг, 31 октября, выпал снег

Facebook Sergii Pshenychniy

Это уже второй раз в октябре 2019 в столице Украины заметили зимнее явление

Это уже второй раз в октябре 2019 в столице Украины заметили зимнее явление

Facebook Ksenia Salkina

В Киеве в четверг, 31 октября, выпал снег

В Киеве в четверг, 31 октября, выпал снег

Facebook Galina Voitsekhivska

Это уже второй раз в октябре 2019 в столице Украины заметили зимнее явление

Это уже второй раз в октябре 2019 в столице Украины заметили зимнее явление

УНН

В Киеве в четверг, 31 октября, выпал снег

В Киеве в четверг, 31 октября, выпал снег

УНН

Это уже второй раз в октябре 2019 в столице Украины заметили зимнее явление

Это уже второй раз в октябре 2019 в столице Украины заметили зимнее явление

УНН

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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