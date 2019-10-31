В Киеве выпал снег: впечатляющие фото и видео

В Киеве в четверг, 31 октября, выпал снег. Это уже второй раз за этот месяц 2019 года в столице Украины заметили зимнее явление.

Пользователи соцсетей начали активно публиковать фото и видео со снегом. Большинство из них написали, что видят это явление впервые в этом году (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"А вот и первый снег 2019/2020", "А вот и первый снег", "А в Киеве пошел снег, небольшой и ненадолго", "Как в песне: ''Белый снег на зеленых листьях'', – отметили пользователи.

В Киеве выпал снег УНН

В Киеве в четверг, 31 октября, выпал снег Facebook Sergii Pshenychniy

Это уже второй раз в октябре 2019 в столице Украины заметили зимнее явление Facebook Ksenia Salkina

В Киеве в четверг, 31 октября, выпал снег Facebook Galina Voitsekhivska

Это уже второй раз в октябре 2019 в столице Украины заметили зимнее явление УНН

В Киеве в четверг, 31 октября, выпал снег УНН

Это уже второй раз в октябре 2019 в столице Украины заметили зимнее явление УНН

Как сообщал OBOZREVATEL:

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