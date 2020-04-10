В Киеве ввели принудительный карантин, а в области – усилили

Комиссия по чрезвычайных ситуациях Киева приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружен очаг коронавируса COVID-19. Позже ограничительные меры усилили и в Киевской области.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

О ситуации в столице Украины Киева Виталий Кличко на брифинге 10 апреля. Он добавил, что уже в эти выходные, 11 и 12 апреля, для контроля за соблюдением ограничений на улицах города правоохранители будут нести усиленную службу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания, – на предприятиях, в учреждениях", – подчеркнул Кличко.

В Киеве ввели принудительный карантин в местах очага COVID-19. Иллюстрация

"Нам надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу!" – добавил он.

На внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 10 апреля также решили усилить карантин в Киевской области.

Что именно было решено:

Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы, 11 апреля, до 6:00 понедельника, 13 апреля, а также с 13:00 субботы, 18 апреля, до 6:00 вторника, 21 апреля).

Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в частности в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей.

Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях.

Ограничить доступ граждан к местам захоронений , позволять с соблюдением правил карантина: не более двух человек и в защитных масках.

Проинформировать население об административной и уголовной ответственности за нарушение санитарных правил и санитарного законодательства.

Рекомендовать гражданам при первых признаках респираторной инфекции оставаться дома и немедленно обращаться за медпомощью по месту обслуживания.

При обнаружении в организованных трудовых коллективах больных коронавирусом: на 14 календарных дней вводить противоэпидемические ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования; составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования и контролировать выполнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, было подтверждено 488 случаев коронавируса COVID-19. В самой столице – 348, а на территории области – еще 140.