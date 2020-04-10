В Киеве ввели принудительный карантин в местах очага COVID-19

Комиссия по чрезвычайных ситуациях Киева приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружен очаг коронавируса COVID-19.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 10 апреля. Он добавил, что уже в эти выходные, 11 и 12 апреля, для контроля за соблюдением ограничений в городе правоохранители будут нести усиленную службу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Чтобы предотвратить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где обнаружены очаги заболевания, – на предприятиях, в учреждениях. На надо уберечь людей и обезопасить от угрозы подцепить эту заразу! " – подчеркнул Кличко.

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