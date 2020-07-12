В Киеве вспышка COVID-19 зафиксирована в университетском общежитии

Яра Дорош Жизнь столицы 17:17, 12.07.2020 Обновлено: 17:49, 12.07.2020

В столице вспышку COVID-19 зафиксировали в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна.

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Там уже обнаружили пятерых зараженных. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве на своей странице в Facebook.

"Вспышка заболеваемости COVID-19 в общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна. Всего в общежитии обнаружено пять больных COVID-19", – говорится в посте.

Отмечается, что все они – иностранные студенты. Двое по состоянию на 12 июля находились в больнице, местонахождение еще троих – было неизвестно.

"Установлено круг контактных лиц в общежитии, всего их 13. Для решения дальнейшей тактики они должны быть направлены в учреждение здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение шестерых из них сейчас неизвестно", – пояснили в пресс-служба.

По состоянию на 12 июля в общежитии проводились противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц был ограничен.

Пост в сети
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве по состоянию на 12 июля зафиксировали 6182 подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 67 человек.

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