В Киеве горели верхние этажи высотного элитного ЖК Taryan Towers. Фото и видео

В недостроенном элитном жилом комплексе Taryan Towers, который расположен на Печерске в Киеве, 2 сентября произошел пожар.

Возгорание было ликвидировано в 20:57, сообщается на сайте ГСЧС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"2 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе по улице Иоанна Павла ІІ 12, в 35-этажном новострое произошел пожар на 34 этаже", – сказано в сообщении.

Спасатели на месте пожара в ЖК Taryan Towers. Telegram dtp.kiev.ua

К тушению были привлечены 18 человек личного состава и 4 единицы техники. Пострадавших нет.

Горела одна из башен ЖК Taryan Towers. Telegram "Е*нутый Киев".

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, пожар был потушен силами местных рабочих.

Очевидец на месте происшествия рассказал, что возгорание возникло из-за проведения сварочных работы – загорелся утеплитель.

(Видео – Telegram "Е*нутый Киев")

Напомним, что в конце июня на Позняках горел высотный жилой дом. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее OBOZREVATEL писал об опасностях для людей в украинских небоскребах. Далеко не все они соответствуют нормам пожарной безопасности.