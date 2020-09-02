В Киеве горели верхние этажи высотного элитного ЖК Taryan Towers. Фото и видео

В недостроенном элитном жилом комплексе Taryan Towers, который расположен на Печерске в Киеве, 2 сентября произошел пожар.

Горела одна из его башен, сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В свою очередь на сайте ГСЧС отмечается, что пожар был ликвидирован в 20:57.

"2 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе по улице Иоанна Павла ІІ 12, в 35-этажном новострое произошел пожар на 34 этаже", – сказано в сообщении.

К тушению были привлечены 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

Горела одна из башен ЖК Taryan Towers. Telegram "Е*нутый Киев".

(Видео – Telegram "Е*нутый Киев")

Напомним, что в конце июня на Позняках горел высотный жилой дом. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее OBOZREVATEL писал об опасностях для людей в украинских небоскребах. Далеко не все они соответствуют нормам пожарной безопасности.

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