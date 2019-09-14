В Киеве вспыхнул популярный пляж: фото и видео ЧП

В субботу, 14 сентября, в Киеве вспыхнул популярный пляж на Гидропарке. По свидетельствам очевидцев загорелся целый комплекс Bora Bora Beach Club.

Как отмечает корреспондент OBOZREVATEL, огромный столб черного дыма видно даже из отдаленных уголков украинской столицы. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Возгорание началось около 17:00, и по состоянию на 17:30 огонь охватил 500 квадратных метров, поскольку очень быстро распространяется. По предварительным данным информации о пострадавших в результате ЧП пока нет.

Черный столб дыма видно даже в дальних уголках Киева

В Киеве загорелся пляжный комплекс Bora Bora "Информатор"

В Киеве загорелся пляжный комплекс Bora Bora "Информатор"

В Киеве загорелся пляжный комплекс Bora Bora "Информатор"

В Киеве загорелся пляжный комплекс Bora Bora "Информатор"

Пожар на пляже в Гидропарке Perepichka News

Пожар на пляже в Гидропарке Perepichka News

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 сентября в Киеве около станции метро "Олимпийская" также произошел пожар. Огонь возник на улице Большой Васильковской, 65 в Печерском районе столицы.

В тот же день масштабный пожар разгорелся и в лесной зоне под Киевом. Возгорание произошло вблизи станции метро "Лесная". Огонь охватил сотни квадратных метров.

13 сентября большой пожар случился в Подольском районе Киева, на улице Сырецкой, 25. Горело складское помещение.

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