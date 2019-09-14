Главная Новости
14 сентября • обновлено в 18:36
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве вспыхнул популярный пляж: фото и видео ЧП

754 Читать материал на украинском

В субботу, 14 сентября, в Киеве вспыхнул популярный пляж на Гидропарке. По свидетельствам очевидцев загорелся целый комплекс Bora Bora Beach Club.

Как отмечает корреспондент OBOZREVATEL, огромный столб черного дыма видно даже из отдаленных уголков украинской столицы. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Возгорание началось около 17:00, и по состоянию на 17:30 огонь охватил 500 квадратных метров, поскольку очень быстро распространяется. По предварительным данным информации о пострадавших в результате ЧП пока нет.

Новости
Огромный столб дыма: в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Видео и фото
Черный столб дыма видно даже в дальних уголках Киева

Черный столб дыма видно даже в дальних уголках Киева

В Киеве загорелся пляжный комплекс Bora Bora

В Киеве загорелся пляжный комплекс Bora Bora

"Информатор"

В Киеве загорелся пляжный комплекс Bora Bora

В Киеве загорелся пляжный комплекс Bora Bora

"Информатор"

В Киеве загорелся пляжный комплекс Bora Bora

В Киеве загорелся пляжный комплекс Bora Bora

"Информатор"

В Киеве загорелся пляжный комплекс Bora Bora

В Киеве загорелся пляжный комплекс Bora Bora

"Информатор"

Пожар на пляже в Гидропарке

Пожар на пляже в Гидропарке

Perepichka News

Пожар на пляже в Гидропарке

Пожар на пляже в Гидропарке

Perepichka News

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 сентября в Киеве около станции метро "Олимпийская" также произошел пожар. Огонь возник на улице Большой Васильковской, 65 в Печерском районе столицы.

  • В тот же день масштабный пожар разгорелся и в лесной зоне под Киевом. Возгорание произошло вблизи станции метро "Лесная". Огонь охватил сотни квадратных метров.

  • 13 сентября большой пожар случился в Подольском районе Киева, на улице Сырецкой, 25. Горело складское помещение.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Пожар в Киеве" на OBOZREVATEL.

Темы
Пожар в Киеве Криминал
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel