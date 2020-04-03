В Киеве вспыхнул масштабный пожар в офисе. Видео огненного ЧП

В Соломенском районе Киева в пятницу утром, 3 апреля, вспыхнул масштабный пожар в офисе на территории одного из заводов.
ЧП произошло на улице Вацлава Гавела. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Сегодня около 10 утра вспыхнуло офисное помещение на территории одного из заводов, что на Вацлава Гавела", – говорится в посте.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в офисе
По состоянию на 10:50 ликвидация пожара еще продолжалась. Информации о пострадавших пока нет.
На видео видно, как языки пламени вырывались из окна на третьем этаже, а по крыше над первым бегал человек. На место прибыли спасатели, которые начали оперативно тушить огонь.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева 30 марта вспыхнул масштабный пожар в частном трехэтажном доме на улице Квитки-Основьяненко, 36. В результате здание сгорело дотла.
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