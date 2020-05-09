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9 мая • обновлено в 17:49
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/ Жизнь столицы

В Киеве с 11 мая ослабляют карантин: что откроют в первую очередь

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В Киеве во время первого этапа выхода из карантина возобновят работу летние и сезонные площадки в заведениях общественного питания.

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации опубликовала требования к их работе в субботу, 9 мая.

Жителей столицы призвали и дальше придерживаться мер безопасности в связи с эпидемией COVID-19, держать дистанцию и строго соблюдать правила гигиены.

Требования к заведениям:

  • расстояние между местами для сидения за соседними столиками должно составлять не менее 1,5 м;

  • за одним столиком могут сидеть не более двух клиентов (без учета детей младше 14 лет);

  • заказы должны осуществляться и выдаваться дистанционно: через специально оборудованное окно или входную дверь заведения;

  • официант может принимать или выдавать заказ только при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между ним и клиентом;

  • место выдачи заказов и расчета должно быть оборудовано столиком или полочкой для передачи заказа без личного контакта с клиентом — и таким образом, чтобы исключить вход посетителей внутрь заведения;

  • должна быть обеспечена возможность безналичного (бесконтактного расчета);

  • меню должно быть размещено для ознакомления рядом с местом приема-выдачи заказов без возможности его выдачи клиентам;

  • заведениям необходимо придерживаться общих противоэпидемических требований и дезинфекционных мероприятий: ежедневная термометрия, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты на 5 дней, организация централизованного сбора использованных масок и перчаток и их утилизации и тому подобное;

  • на входах должно происходить санитарный контроль для посетителей, чтобы не допускать лиц с признаками ОРВИ. Клиенты должны быть в масках и ожидать своей очереди за пределами помещений. Учреждения должны обеспечить маркировку расстоянии в 1,5 м для посетителей, ожидающих своей очереди;

  • на входе должны быть установлены дозаторы или диспенсеры с антисептиком;

  • дезинфекционные мероприятия должны проводиться каждые два часа рабочего времени. Дезинфекцию контактных поверхностей и посуды должны проводить после каждого посетителя;

  • учреждения должны проинформировать клиентов об установленных ограничений на своих веб-сайтах, страницах в соцсетях при проведении записи по телефону или другим способом.

Напомним, мэрия Киева приняла решение не открывать торгово-развлекательные центры с 11 мая, вопреки постановлению Кабинета министров.

Украина начинает первый этап выхода из карантина. Иллюстрация

Украина начинает первый этап выхода из карантина. Иллюстрация

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Киев
Тег
КГГА
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