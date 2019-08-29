В Киеве возобновили продажу жетонов в метро: что произошло

В Киеве 29 августа произошел сбой в системе Smart Card, при помощи которой оплачивается проезд в общественном транспорте.

В связи с этим в метрополитене возобновили продажу жетонов, сообщили на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

"Сбой системы продажи Kyiv Smart Card на станциях метрополитена. Для избежания очередей и предоставления транспортной инфраструктуры для пассажиров в кассах возобновили продажу и пополнение карты метро, а также жетона для разовой поездки", – уточнили в сообщении.

Неполадки были устранены около 9:30.

Одноразовый электронный билет КГГА

Как известно, и жетоны, и так называемые зеленые карты постепенно выводились из оборота в пользу единой системы Smart Card.

Как писал OBOZREVATEL, киевский метрополитен полностью откажется от использования жетонов с 31 октября 2019 года. С этого дня будут действовать только электронные способы оплаты проезда.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!