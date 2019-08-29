Главная Новости
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве возобновили продажу жетонов в метро: что произошло

1.6т Читать материал на украинском

В Киеве 29 августа произошел сбой в системе Smart Card, при помощи которой оплачивается проезд в общественном транспорте.

В связи с этим в метрополитене возобновили продажу жетонов, сообщили на странице Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

"Сбой системы продажи Kyiv Smart Card на станциях метрополитена. Для избежания очередей и предоставления транспортной инфраструктуры для пассажиров в кассах возобновили продажу и пополнение карты метро, а также жетона для разовой поездки", – уточнили в сообщении.

Новости
В Киеве на 10 станциях метро перестали продавать проездные: что произошло

Неполадки были устранены около 9:30.

Одноразовый электронный билет

Одноразовый электронный билет

КГГА

Как известно, и жетоны, и так называемые зеленые карты постепенно выводились из оборота в пользу единой системы Smart Card.

Как писал OBOZREVATEL, киевский метрополитен полностью откажется от использования жетонов с 31 октября 2019 года. С этого дня будут действовать только электронные способы оплаты проезда.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Дикие люди )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...