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В Киеве на станции метро "Шулявка" прогремел взрыв, есть пострадавший. Видео

Жизнь столицы
8,7 т.
В Киеве на станции метро 'Шулявка' прогремел взрыв, есть пострадавший. Видео

В Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне.

Одному прохожему, получивший травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции, сообщается на Официальном портале Киева.

Инцидент произошел в 20:08. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.

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