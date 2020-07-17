В Киеве на станции метро "Шулявка" прогремел взрыв, есть пострадавший. Видео
В Киеве у входа на станцию метро "Шулявская" 17 июля взорвалось неизвестное устройство в мусорной урне.
Одному прохожему, получивший травму ноги, оказали медицинскую помощь. Повреждены окна станции, сообщается на Официальном портале Киева.
Инцидент произошел в 20:08. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Метрополитен работает в обычном режиме. Станция открыта для пассажиров.
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