В Киеве возле посольства РФ сожгли российский флаг

В Киеве неизвестный сжег флаг Российской Федерации около посольства России, в котором проходило голосование по поправкам в Конституцию.

Об этом сообщило “РИА Новости” со ссылкой на пресс-службу дипмиссии. Мужчина сжег флаг, после чего ушел. Полиция его не задержала.

Кроме того, около 10 часов утра у здания посольства устроили небольшой пикет.

"Около десяти человек в течение десяти минут постояли с плакатом. Звучали антироссийские высказывания. Потом разошлись. В других городах пока спокойно. Охрана усилена полицией и Нацгвардией Украины. Других серьезных инцидентов не было", – уточнили дипломаты.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, перед российскими дипломатическими учреждениями во Львове, Одессе и Киеве разместили герб Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.