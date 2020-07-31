В Киеве возле метро обустроят шесть перехватывающих паркингов: где именно

В Киеве перехватывающие паркинги обустроят возле шести станций метро.

Один из них уже начал работать возле станции "Выдубичи". Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба КГГА на своем Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Перехватывающие парковочные площадки обустроят возле шести станций метро. И первый из них – у метро "Выдубичи" – уже месяц работает. Это парковка на 193 места", – пояснил он.

По словам Кличко, там установили новое освещение, транспортное и пешеходное ограждение, навигацию, обустроили два пешеходных перехода, сделали дорожную разметку, проложили оптоволокно. Также планируется установка 10 камер видеонаблюдения.

Мэр столицы отметил, что сейчас власть тестирует, пользуется ли спросом паркинг "Выдубичи" и что надо еще сделать, чтобы людям было удобно. В среднем ежедневно там оставляют 120-140 автомобилей.

"Перехватывающие паркинги сделаем на въездах в столицу по пяти направлениям... Вблизи станций метро "Академгородок", "Святошин", "Красный Хутор", "Ипподром", "Сырецкая". Всего на них смогут разместиться около двух тысяч автомобилей", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что, обустраивая перехватывающие паркинги, город предоставляет водителям альтернативу – оставить авто на стоянке и двигаться дальше общественным транспортом.

"Благодаря этому мы разгрузим центральную часть города от частного транспорта и уменьшим пробки в столице", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах Киева появилась дорожная разметка яркого оранжевого цвета с надписью "Места для любителей штрафов".