В Киеве в разгар пандемии у магазина выстроилась очередь за "копеечными скидками"

В Деснянском районе Киева возле одного из магазинов электроники заметили большую очередь, в которой люди стояли без соблюдения дистанции в разгар пандемии коронавируса.

Как предположили на странице "Троещина|Киев" в соцсети Facebook, люди стояли за покупками из-за скидок.

Большинство пользователей негативно отнеслись к халатному поступку покупателей, которые не соблюдают карантинные ограничения и гонятся за "копеечными скидками", пренебрегая своим же здоровьем.

Люди стояли в очереди без соблюдения дистанции. Facebook Троещина | Киев

"Интересно, вас больше беспокоит копеечная скидка или количество новых больных после этой черной пятницы?!!!" – спросила Дарка Кох.

Пользователи возмущены поступком людей. Facebook Троещина | Киев

Пользователи возмущены поступком людей. Facebook Троещина | Киев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на пятницу, 27 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 61,2 млн человек. За минувший день выявлено 540 802 новых инфицированных.