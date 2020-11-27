В Киеве в разгар пандемии у магазина выстроилась очередь за "копеечными скидками"

Олег Тимченко Жизнь столицы 11:30, 27.11.2020 Обновлено: 11:33, 27.11.2020

В Деснянском районе Киева возле одного из магазинов электроники заметили большую очередь, в которой люди стояли без соблюдения дистанции в разгар пандемии коронавируса.

Как предположили на странице "Троещина|Киев" в соцсети Facebook, люди стояли за покупками из-за скидок.

Большинство пользователей негативно отнеслись к халатному поступку покупателей, которые не соблюдают карантинные ограничения и гонятся за "копеечными скидками", пренебрегая своим же здоровьем.

Люди стояли в очереди без соблюдения дистанции.
Facebook Троещина | Киев

"Интересно, вас больше беспокоит копеечная скидка или количество новых больных после этой черной пятницы?!!!" – спросила Дарка Кох.

Пользователи возмущены поступком людей.
Facebook Троещина | Киев
Пользователи возмущены поступком людей.
Facebook Троещина | Киев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на пятницу, 27 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 61,2 млн человек. За минувший день выявлено 540 802 новых инфицированных.

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