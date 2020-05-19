В Киеве восстановят часть автобусных маршрутов. Номера

В Киеве со вторника, 19 мая, во время карантина запустят дополнительные специальные рейсы автобусных маршрутов.

Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, написала пресс-служба КГГА на своем сайте. Примечательно, что проезд в условиях пандемии COVID-19 и в дальнейшем будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.

"По результатам анализа перевозок пассажиров, запускаются еще три рейса автомобильного транспорта", – объяснил Густелев.

В Киеве восстановят часть автобусных маршрутов. Иллюстрация свидетель

По каким маршрутам будут двигаться:

№ 37 – Станция метрополитена "Святошин" – жилой массив Западный (с. Чайки);

№ 42 – Улица Митрополита Андрея Шептицкого – улица Елизаветы Чавдар;

№ 104 – Бортничи – станция метрополитена "Харьковская".

В КГГА надеются, что организация этих рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов Киева (таких как Чайки, Бортничи), а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев, как и другие города Украины, с 22 мая начнет новый этап ослабления карантина, введенного из-за распространения COVID-19. Изменения будут и в работе общественного транспорта.