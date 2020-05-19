Главная Новости
19 мая • обновлено в 10:17
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Жизнь столицы

В Киеве восстановят часть автобусных маршрутов. Номера

1.8т
Читать материал на украинском

В Киеве со вторника, 19 мая, во время карантина запустят дополнительные специальные рейсы автобусных маршрутов.

Об этом рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, написала пресс-служба КГГА на своем сайте. Примечательно, что проезд в условиях пандемии COVID-19 и в дальнейшем будет происходить при наличии спецбилетов и средств индивидуальной защиты.

"По результатам анализа перевозок пассажиров, запускаются еще три рейса автомобильного транспорта", – объяснил Густелев.

В Киеве восстановят часть автобусных маршрутов. Иллюстрация

В Киеве восстановят часть автобусных маршрутов. Иллюстрация

свидетель

По каким маршрутам будут двигаться:

  • № 37 – "Станция метрополитена "Святошин" – жилой массив Западный (с. Чайки)";

  • № 42 – "Улица Митрополита Андрея Шептицкого – улица Елизаветы Чавдар";

  • № 104 – "Бортничи – станция метрополитена "Харьковская".

В КГГА надеются, что организация этих рейсов удовлетворит потребность в перевозках жителей отдаленных микрорайонов Киева (таких как Чайки, Бортничи), а также улучшит транспортное сообщение между Днепровским и Дарницким районами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев, как и другие города Украины, с 22 мая начнет новый этап ослабления карантина, введенного из-за распространения COVID-19. Изменения будут и в работе общественного транспорта.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Кияни Жизнь столицы

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:18 876.

    Вылечились: 5632. Умерли: 548.

  • В мире заболели почти 4,9 млн человек, погибли – более 320 тысяч.

  • Рекорд за два месяца: в Италии суточное количество погибших от COVID-19 упало ниже 100.

  • В Израиле изобрели чудо-маску, позволяющую есть и пить, не снимая её.

  • Море, река или бассейн: врач назвала самый опасный водоем для заражения COVID-19.

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги