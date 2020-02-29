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29 февраля • обновлено в 22:34
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В Киеве Volkswagen влетел в маршрутку на остановке: фото с места ДТП

2.6т
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В субботу, 29 февраля, в Киеве за Шулявским мостом в направлении центра автомобиль Volkswagen Golf влетел в маршрутку, стоявшую на автобусной остановке.

Удар был такой силы, что легковушку выбросило на тротуар, сообщает УНН.

Отмечается, что автомобиль получил значительные повреждения. О пострадавших пока неизвестно.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

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Автомобиль влетел в маршрутку в Киеве

Автомобиль влетел в маршрутку в Киеве

УНН

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Киеве на Окружной произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

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Автор
Марина Погорилко
Тема
ДТП в Киеве
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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