В Киеве Volkswagen влетел в маршрутку на остановке: фото с места ДТП

В субботу, 29 февраля, в Киеве за Шулявским мостом в направлении центра автомобиль Volkswagen Golf влетел в маршрутку, стоявшую на автобусной остановке.
Удар был такой силы, что легковушку выбросило на тротуар, сообщает УНН.
Отмечается, что автомобиль получил значительные повреждения. О пострадавших пока неизвестно.
ДТП в Киеве
УНН
Автомобиль влетел в маршрутку в Киеве
УНН
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Киеве на Окружной произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
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