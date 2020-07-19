В Киеве водители решили проехаться по свежему асфальту и возмутили сеть. Видео

В Киеве водители начали ездить по еще не успевшему остыть асфальту на Шулявском путепроводе, который находится на реконструкции.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киева оперативного" в Facebook. Отмечается, что кто-то отодвинул заграждение, что спровоцировало водителей ехать по свежеуложенной дороге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Водители проехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе

"Вот кайф – ездить по асфальту, который еще не успел застыть. Кто-то очень "сообразительный" отодвинул заграждение, и все помчались", – сказано в сообщении.

Такие действия водителей вызвали негативную реакцию пользователей соцсети: "Нужно фиксировать такие случае и перекладывать финансовую ответственность именно на таких лосей", "А потом они начнут кричать, что все вокруг воруют и поэтому дороги плохие", "А внизу патруль (поставить) и штрафы собирать. Вот и проучили бы".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование. По словам мэра Киева Виталия Кличко, основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы.