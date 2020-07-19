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В Киеве водители решили проехаться по свежему асфальту и возмутили сеть. Видео

Юрий Сергиенко
Жизнь столицы
1,5 т.
Водители проехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе

Водители проехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе.

В Киеве водители начали ездить по еще не успевшему остыть асфальту на Шулявском путепроводе, который находится на реконструкции.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киева оперативного" в Facebook. Отмечается, что кто-то отодвинул заграждение, что спровоцировало водителей ехать по свежеуложенной дороге (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Водители проехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе

Водители проехали по свежему асфальту на Шулявском путепроводе

"Вот кайф – ездить по асфальту, который еще не успел застыть. Кто-то очень "сообразительный" отодвинул заграждение, и все помчались", – сказано в сообщении.

Такие действия водителей вызвали негативную реакцию пользователей соцсети: "Нужно фиксировать такие случае и перекладывать финансовую ответственность именно на таких лосей", "А потом они начнут кричать, что все вокруг воруют и поэтому дороги плохие", "А внизу патруль (поставить) и штрафы собирать. Вот и проучили бы".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование. По словам мэра Киева Виталия Кличко, основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы.

УкраинаКиевНовости Киева и Киевской области
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