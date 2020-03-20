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20 марта • обновлено в 15:43
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В Киеве водители не должны контролировать пассажиров без масок – КГГА

1.1т
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В Киеве во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 водители общественного транспорта не обязаны контролировать, носят ли пассажиры маски.

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За это должны, в первую очередь, отвечать сами граждане. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.

"Водитель должен перевозить пассажиров. Он точно не должен следить за тем, все ли они в масках. Он же не контролирует вход и выход пассажиров. Все решения, которые бы не принимались, – для законопослушного цивилизованного общества", – подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что водители не могут запретить пассажирам без масок входить в транспорт, в их компетенции – только рекомендовать или просить.

В Киеве водители не должны контролировать пассажиров без масок. Иллюстрация

В Киеве водители не должны контролировать пассажиров без масок. Иллюстрация

По словам Поворозника, ситуацию с количеством человек в транспорте начала контролировать и полиция, и Госпродпотребслужба – "забитые" маршрутки, автобусы или троллейбусы стараются останавливать.

"Но пока что мы не говорим о каком-то материальном наказании, по крайней мере, по состоянию на вчера и сегодня. Проводят разъяснительные беседы, как с одними, так и с другими для того, чтобы эту ситуацию уладить. Насколько мне известно от полиции, коммунальный транспорт более-менее выдерживает эту норму. Частный транспорт – меньше", – добавил он.

Также, по словам чиновника, с каждым днем проблема с огромным количеством человек в транспорте начала исчерпываться.

"Неоднократно я слышал вопрос, почему десять человек, а не восемь, например. Потому что специалисты говорят, что ограничения в десять человек на автобус позволяет им располагаться на расстоянии полтора метра друг от друга, чтобы не представлять угрозу", – отметил Поворозник.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
эй, абасранцы, русская культура - это Рахманинов, Пушкин, Ломоносов, Вернадский, Рерих, Карамзин, Брюллов, Шаляпин, Чехов, Гагарин, Аксаков, Лермонтов, Пирогов, Циолковский, Коровин, Стравинский, Петр Великий, Маяковский, Левитан, Курчатов, Жуковский, Чайковский, Менделеев, Третьяк, Бородин, Гоголь, Грибоедов, Яблочков, Мусоргский, Екатерина Великая, Анна Павлова, Петров-Водкин, Тургенев, Малевич, Толстой, Плисецкая, Салтыков-Щедрин, Кандинский, Римский-Корсаков, Островский, Глинка, Шостакович, Леонов, Суворов, Иван Грозный, Крузенштерн, Врангель, Никитин, Достоевский, Латынина, Нахимов, Лесицкий, Ушаков, Ермолов, Скобелев, Репин, Васнецов, Шишкин, Михалков, Крамской, Бородин, Рублев, Саврасов, Королев, Куинджи, Глазунов, Суриков, Врубель, Боратынский, Кустодиев, Скрябин, Высоцкий, Балакирев, Кюи, Ростропович, Цой, Окуджава, Вишневская, Лемешев, Образцова, Алябьев, Орлова, Прокофьев, Булгаков, Хворостовский, Танеев, Русланова, Набоков, Тарковский, Яшин, Шукшин...... я устал писать, монжно еще перечислить сотню выдающихся русских... а теперь ты перечисли выдающихся украинцев, плз, посмеемся вместе...
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