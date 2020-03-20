В Киеве водители не должны контролировать пассажиров без масок – КГГА

В Киеве во время карантина из-за распространения коронавируса COVID-19 водители общественного транспорта не обязаны контролировать, носят ли пассажиры маски.

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За это должны, в первую очередь, отвечать сами граждане. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.

"Водитель должен перевозить пассажиров. Он точно не должен следить за тем, все ли они в масках. Он же не контролирует вход и выход пассажиров. Все решения, которые бы не принимались, – для законопослушного цивилизованного общества", – подчеркнул чиновник.

Он также отметил, что водители не могут запретить пассажирам без масок входить в транспорт, в их компетенции – только рекомендовать или просить.

В Киеве водители не должны контролировать пассажиров без масок. Иллюстрация

По словам Поворозника, ситуацию с количеством человек в транспорте начала контролировать и полиция, и Госпродпотребслужба – "забитые" маршрутки, автобусы или троллейбусы стараются останавливать.

"Но пока что мы не говорим о каком-то материальном наказании, по крайней мере, по состоянию на вчера и сегодня. Проводят разъяснительные беседы, как с одними, так и с другими для того, чтобы эту ситуацию уладить. Насколько мне известно от полиции, коммунальный транспорт более-менее выдерживает эту норму. Частный транспорт – меньше", – добавил он.

Также, по словам чиновника, с каждым днем проблема с огромным количеством человек в транспорте начала исчерпываться.

"Неоднократно я слышал вопрос, почему десять человек, а не восемь, например. Потому что специалисты говорят, что ограничения в десять человек на автобус позволяет им располагаться на расстоянии полтора метра друг от друга, чтобы не представлять угрозу", – отметил Поворозник.

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