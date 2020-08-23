В Киеве водитель устроил погоню с 5 полицейскими авто. Видео

В Киеве 22 августа полицейские с погоней задержали водителя, который, предварительно, угнал автомобиль.

Инцидент произошел вечером, пишет dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео с места инцидента, доскролльте страницу до конца).

Машину удалось остановить на проспекте Степана Бандеры недалеко станции метро "Почайна". По данным очевидцев, в погоне принимали участие пять экипажей полицейских.

Место задержания водителя. Скриншот видео

"Все началось еще в парке Дружбы Народов, но проворный водитель на своем автомобиле влетел в полицейские тачки и сумел прорваться", – сказано в сообщении.

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на Русановке пьяный водитель мусоровоза переехал мать с двухлетним ребенком, в результате чего женщина скончалась на месте.

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