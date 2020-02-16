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16 февраля • обновлено в 15:53
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"Законы для лохов?" В Киеве "хозяин жизни" решил проблему на дороге удостоверением: видеофакт

5.7т
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В Киеве на улице Льва Толстого владелец авто, которое забрал эвакуатор, показал сотрудникам новой инспекции по парковкам удостоверение, которое помогло ему сразу же вернуть машину.

Видео происходящего опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что "хозяин жизни" вместе с двумя девушками припарковал авто под знаком. Когда же его хотели увезти, подошел и решил ситуацию одним документом.

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В Киеве "хозяин жизни" решил проблему на дороге удостоверением

В Киеве "хозяин жизни" решил проблему на дороге удостоверением

Скриншот из видео

"Авто поставили на место. Дамы фыркнули, бросили бычки на асфальт и укатили по своим важнейшим делам", – добавил автор.

В Киеве "хозяин жизни" решил проблему на дороге удостоверением

В Киеве "хозяин жизни" решил проблему на дороге удостоверением

Скриншот из видео

Под видео появилось множество возмущенных комментариев. "Завидуйте молча", "Какая ксива, что это такое?", "Вы как с другой планеты, ксивы везде и всегда были и будут", "Европейские ценности", "Законы только для лохов", – отреагировали киевляне.

Часть же водителей заверила, что машину и так обязаны вернуть на место, если владелец рядом, выписав при этом штраф. Показывал, по их мнению, он просто документы на авто. Однако штраф водителю так и не выписали.

"Законы для лохов?" В Киеве "хозяин жизни" решил проблему на дороге удостоверением: видеофакт
"Законы для лохов?" В Киеве "хозяин жизни" решил проблему на дороге удостоверением: видеофакт
"Законы для лохов?" В Киеве "хозяин жизни" решил проблему на дороге удостоверением: видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее в Киеве пешеход существенно повредил автомобиль, который был припаркован на тротуаре с нарушением ПДД.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Герой парковки Борьба с коррупцией в Украине Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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Аудиторе Ецио
Аудиторе Ецио
Так и с аварией. Сбил ещё и к награде представят
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