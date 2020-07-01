В Киеве водитель нарушил ПДД 22 раза: полиция показала фото "героя"

Карина Бондаренко Жизнь столицы 05:40, 1.07.2020

Камеры видеофиксации в Киеве за неделю с 23 по 29 июня сняли 223 автомобиля, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Антирекорд поставил водитель на Mitsubishi Lancer с государственным номером ВН273***, нарушивший скоростной режим 22 раза, сообщили на странице Патрульной полиции Украины в Facebook.

Нарушители скоростного режима в Киеве
Патрульная полиция Украины

Еще один водитель на Mercedes-Benz GLS 350 с госномером АА270*** нарушил правила дорожного движения 21 раз.

Наибольшей была скорость у Mercedes-Benz с госномером AX888***. На трассе М03 Киев-Харьков-Довжанский он разогнался до 210 км/ч, где разрешено – 110 км/ч. На этом же участке Audi Q7 с госномером BX979*** гнал 204 км/ч.

Нарушители скоростного режима в Киеве
Патрульная полиция Украины
Нарушители скоростного режима в Киеве
Патрульная полиция Украины

Камеры также зафиксировали нарушителя на автодороге М06 Киев-Чоп, который на Skoda Superb с госномером AE007*** ехал со скоростью 208 км/ч.

Нарушители скоростного режима в Киеве
Патрульная полиция Украины
Нарушители скоростного режима в Киеве
Патрульная полиция Украины
Нарушители скоростного режима в Киеве
Патрульная полиция Украины

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине могут значительно поднять штрафы за превышение скорости.

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