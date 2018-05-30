В Киеве водитель автобуса умер за рулем

В Киеве водитель маршрутного автобуса №7 умер прямо за рулем.

Инцидент произошел на ул. Бульварно-Кудрявской, сообщили очевидцы в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

"Бульварно-Кудрявская, 24. Умер пожилой водитель автобуса во время рейса", - сообщили свидетели.

Facebook dtp.kiev.ua

Они утверждают, что водитель предварительно успел остановить транспорт.

Новости Во Львове водитель маршрутки удивил благородным поступком

Отметим, что автобус №7 ездит по маршруту от Центрального железнодорожного вокзала до Львовской площади.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве у маршрутного такси №189 на ходу отвалились колеса.