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В Киеве водитель автобуса с детьми умер за рулем

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В Киеве 15 июня водитель автобуса с детьми умер прямо за рулем.

Инцидент произошел в Соломенском районе. В транспорте находилось около 25 учеников языковой школы, которых везли на занятия, передает "Информатор".

"По предварительной информации, автобус двигался по улице Ивана Огиенко в сторону Воздухофлотского проспекта. На ходу водителю стало плохо. Он упал на руль и потерял сознание, автобус стал неуправляемым. Транспорт повело и тот задел Chevrolet Lacetti", ― сообщили в издании.

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"Информатор"

"Информатор"

Отмечается, что авто остановил учитель, который сопровождал детей. В ходе инцидента никто из пассажиров не пострадал.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве за рулем умер водитель маршрутного автобуса.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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