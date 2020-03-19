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19 марта • обновлено в 11:47
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В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов. Фото с места события

3.4т
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В Киеве возле станции метро "Черниговская" 19 марта люди начали штурмовать автобусы и пытаться ворваться внутрь, несмотря на ограничения во время карантина в Украине из-за распространения коронавируса.

В то же время полицейские пытались не пускать в транспорт больше 10 человек. Об этом написало РБК-Украина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам журналистов, люди остановили один из автобусов, перекрыв ему дорогу, и начали заходить внутрь, а также толкаться с полицейскими.

В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов

В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов

РБК-Украина

На странице "Киев оперативный" в Facebook также появилось видео, как на площади Тараса Шевченко люди заблокировали движение троллейбуса, водитель которого отказался перевозить больше пассажиров, чем разрешено.

В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов

В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов

РБК-Украина

В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов

В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов

РБК-Украина

Также в сети начали появляться фото и видео толп людей на остановках в Киеве 19 марта.

В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов

В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов

РБК-Украина

В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов

В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов

РБК-Украина

В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов

В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов

РБК-Украина

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Автор
Вероника Ковбасюк
Темы
Карантин в Украине Коронавирус Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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