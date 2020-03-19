В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов. Фото с места события

В Киеве возле станции метро "Черниговская" 19 марта люди начали штурмовать автобусы и пытаться ворваться внутрь, несмотря на ограничения во время карантина в Украине из-за распространения коронавируса.
В то же время полицейские пытались не пускать в транспорт больше 10 человек. Об этом написало РБК-Украина (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По словам журналистов, люди остановили один из автобусов, перекрыв ему дорогу, и начали заходить внутрь, а также толкаться с полицейскими.
В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов
РБК-Украина
На странице "Киев оперативный" в Facebook также появилось видео, как на площади Тараса Шевченко люди заблокировали движение троллейбуса, водитель которого отказался перевозить больше пассажиров, чем разрешено.
В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов
РБК-Украина
В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов
РБК-Украина
Также в сети начали появляться фото и видео толп людей на остановках в Киеве 19 марта.
В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов
РБК-Украина
В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов
РБК-Украина
В Киеве во время карантина люди устроили штурм автобусов
РБК-Украина
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевания обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных.
В Киеве и во всей стране в целом ввели карантин из-за распространения COVID-2019 в мире.
Власти Киева объявила, что в городе с 17 марта введут еще более жесткий карантин.
Киевский метрополитен прекратил перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.
18 марта, в шестой день карантина в Киеве, который предусматривает прекращение работы метрополитена и ограничение на передвижение в другом виде общественного транспорта, киевляне продолжали игнорировать запрет.
Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив заявил, что в Киевской горгосадминистрации рассматривают возобновление работы метрополитена в ограниченном режиме.
В то же время сам мэр Киева Кличко сказал, что люди, которые заявляют о возможном частичное восстановлении работы метро, не являются специалистами в транспортной отрасли.
Количество больных коронавирусом в Украине по состоянию на 18 марта возросло до 16 человек. Два случая зафиксировали в Киеве, еще два – на территории области. Всего в стране от заболевания умерло уже два человека.
Власти Киева пообещали организовать перевозки медиков, полицейских и работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.
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