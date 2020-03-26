В Киеве в транспорт начали впускать больше людей: они "забыли" о карантине. Фото

В Киеве с 26 марта в общественный транспорт во время карантина из-за коронавируса COVID-19 начали впускать больше пассажиров – а именно столько человек, сколько могут занять половину всех сидячих мест. Но люди не расходятся по всему салону, а скапливаются у дверей, игнорируя соблюдение дистанции.

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Об этом узнали журналисты OBOZREVATEL. Например, в трамваях PESA, которые курсируют с Борщаговки до железнодорожного вокзала, сидений – 60, а, следовательно, может поместиться 30 человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Киеве в транспорт начали впускать больше людей

Так, проблемой стало то, что люди не расходятся равномерно по салону, а скапливаются у передней двери. Поэтому давка на последних станциях образуется постоянно, а о дистанции речь не идет.

В Киеве в транспорт начали впускать больше людей

В Киеве в транспорт начали впускать больше людей

В Киеве в транспорт начали впускать больше людей

В Киеве в транспорт начали впускать больше людей

В Киеве в транспорт начали впускать больше людей

Также из-за споров транспорт на остановках стоит дольше, чем это предусмотрено, и поэтому нарушается весь режим работы. Примечательно, что полиция и "Муниципальная варта" на каждой станции объявляют, что первыми заходят медработники, но некоторые люди очень возмущаются и пытаются протиснуться.

В Киеве в транспорт начали впускать больше людей

В Киеве в транспорт начали впускать больше людей

В Киеве в транспорт начали впускать больше людей

В целом работа правоохранителей усилилась, но, по их словам, за время ограничений люди уже привыкли и поняли, что альтернативы нет. Сами же пассажиры возмутились, что транспорта не хватает, маршруты ограничены и некоторые тратит по два часа на то, чтобы доехать до работы.

В Киеве в транспорт начали впускать больше людей

В Киеве в транспорт начали впускать больше людей

В Киеве в транспорт начали впускать больше людей

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