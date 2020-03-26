В Киеве в транспорт начали впускать больше людей: они "забыли" о карантине. Фото

В Киеве с 26 марта в общественный транспорт во время карантина из-за коронавируса COVID-19 начали впускать больше пассажиров – а именно столько человек, сколько могут занять половину всех сидячих мест. Но люди не расходятся по всему салону, а скапливаются у дверей, игнорируя соблюдение дистанции.
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Об этом узнали журналисты OBOZREVATEL. Например, в трамваях PESA, которые курсируют с Борщаговки до железнодорожного вокзала, сидений – 60, а, следовательно, может поместиться 30 человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Киеве в транспорт начали впускать больше людей
Так, проблемой стало то, что люди не расходятся равномерно по салону, а скапливаются у передней двери. Поэтому давка на последних станциях образуется постоянно, а о дистанции речь не идет.
В Киеве в транспорт начали впускать больше людей
В Киеве в транспорт начали впускать больше людей
В Киеве в транспорт начали впускать больше людей
В Киеве в транспорт начали впускать больше людей
В Киеве в транспорт начали впускать больше людей
Также из-за споров транспорт на остановках стоит дольше, чем это предусмотрено, и поэтому нарушается весь режим работы. Примечательно, что полиция и "Муниципальная варта" на каждой станции объявляют, что первыми заходят медработники, но некоторые люди очень возмущаются и пытаются протиснуться.
В Киеве в транспорт начали впускать больше людей
В Киеве в транспорт начали впускать больше людей
В Киеве в транспорт начали впускать больше людей
В целом работа правоохранителей усилилась, но, по их словам, за время ограничений люди уже привыкли и поняли, что альтернативы нет. Сами же пассажиры возмутились, что транспорта не хватает, маршруты ограничены и некоторые тратит по два часа на то, чтобы доехать до работы.
В Киеве в транспорт начали впускать больше людей
В Киеве в транспорт начали впускать больше людей
В Киеве в транспорт начали впускать больше людей
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первое заражение коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей, а также одна специальная база для беременных.
В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
В Киевской области 18 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Позже, 20 марта, Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации и в Киеве из-за распространения коронавируса.
Министр внутренних дел Украины Аресен Аваков заявил, что Киев полностью остановит движение общественного транспорта с 23 марта.
Об этом в деталях рассказал Кличко. Чиновник заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
По состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, в Украине официально подтверждено 156 случаев заболевания коронавирусом.
В Киеве по состоянию на 12:00 четверга, 26 марта, количество больных коронавирусом COVID-19 выросло до 40. Так, было подтверждено шесть новых случаев заражения.
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