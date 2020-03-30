В Киеве в течение недели резко похолодает: ожидаются заморозки и снег

В Киеве с понедельника, 30 марта, и до пятницы, 3 апреля, будет облачная и прохладная погода с заморозками ночью.

Вероятно, в ночь на 31 марта в столице Украины даже пойдет снег. Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра.

Всю неделю будет пасмурно, солнце не будет выходить из-за туч. В понедельник ночью, 30 марта, ожидается +4...+6 градусов, а днем температура поднимется до +8...+10. В то же время будет сильный ветер 7-12 м/с.

В Киеве в течение недели резко похолодает. Иллюстрация

Во вторник ночью, 31 марта, вероятно, пойдет снег, а температура опустится до -2...-4. Днем же ожидается +3...+5 градусов. В среду, 1 апреля, погода будет аналогичной, только осадки не предусматриваются.

В четверг, 2 апреля, немного потеплеет: ночная температура будет в пределах -1...-3, а дневная – около +5...+7. В пятницу ночью, 3 апреля, будет -1...+1 градус, а днем +9...+11. Во все эти дни ветер будет довольно слабым.

Прогноз погоды в Киеве на неделю Скриншот/Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, лето придет в Украину еще во время календарной весны – в мае, с июня погода будет достаточно изменчивой.

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