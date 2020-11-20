Прогноз погоды на выходные в Киеве: будет снег и солнце

Погода в Киеве в субботу, 21 ноября, будет пасмурной, ночью возможен мокрый снег. Однако воскресенье, 22 ноября, обещает быть солнечным.

Соответствующий прогноз появился на сайте Украинского гидрометцентра. Ветер ожидается переменных направлений, 7-12 м/с.

Так, в субботу в Киеве ночью ожидается -1...-3 градусов, а днем температура поднимется до +1...+3.

Уже в воскресенье в столице ночью ожидается -1...-1 градусов, а днем температура поднимется до +1...+3, без осадков, переменная облачность с прояснениями.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Киеве 21-22 ноября существенные осадки маловероятны.

"В воскресенье усилится ветер, будет некомфортно и холоднее по ощущениям. Ночная столичная температура ближайших выходных от 1 тепла до 1 мороза, в дневные часы предполагается +2...+3 градуса", – уточнила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу народного синоптика, погода до конца ноября трижды будет "минусовой", но ожидаются и два периода потепления.