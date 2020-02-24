В Киеве в последнюю зимнюю неделю, с 25 и до 29 февраля, будет переменчивая погода – время от времени всем будет руководить зима, а порой – будет приходить весна. В течение недели в столице Украины будет идти как снег, так и дождь, а иногда будет сухо.

Соответствующий прогноз появился на сайте Укргидрометцентра. В основном ветер будет в пределах 7-12 м/с.

Так, во вторник, 25 февраля, будет сухо и ясно. Температура ночью будет около 0...-2 градусов, а днем поднимется до +4...+6. Уже в среду, 26 февраля, все сутки будет идти дождь. Ночная температура ожидается в пределах +3...+5, а дневная – примерно +8...+10.

Погода в Киеве. Иллюстрация

В четверг, 27 февраля, в первой половине суток будет идти дождь со снегом, а во второй – просто дождь. Ночью температура будет достигать лишь +3...+5 градусов, а днем поднимется до +5...+7. В пятницу, 28 февраля, в первой половине суток выпадет снег, а во второй будет сухо. Ночная температура будет колебаться в пределах -1...+1, а дневная будет около +4...+6.

В последние зимние сутки, 29 февраля, будет сухо. Ночью ожидается -2 ...-4 градуса, а днем – до +4...+6.

Прогноз погоды в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине постепенно происходит изменение границ зимы, в результате чего март и начало апреля станут "зимними месяцами".

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