В Киеве в последний день марта пошел снег. Яркие фото и видео

Киев и область во вторник, 31 марта, внезапно засыпало снегом.
Об этом начали писать пользователи сети Facebook. Кроме столицы Украины, снег накрыл и село Ровжи, что в Вышгородском районе области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
В Киеве в последний день марта пошел снег
Facebook/Светлана Мащенко
"Доброе утро! У вас тоже идет снег с утра?", "31 марта. Лесной массив. Сидим в изоляции, снеголепки уже спрятали, точнее – не доставали", – написали они.
В Киевской области в последний день марта пошел снег
Facebook/Анатолий Виногродский
В Киевской области в последний день марта пошел снег
Facebook/Анатолий Виногродский
В Киевской области в последний день марта пошел снег
Facebook/Анатолий Виногродский
В Киеве в последний день марта пошел снег
Facebook/Светлана Мащенко
В Киеве в последний день марта пошел снег
Facebook/Светлана Мащенко
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2020 года в Киеве будет довольно тепло, впрочем, часто будут идти дожди.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.