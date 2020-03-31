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31 марта • обновлено в 12:01
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В Киеве в последний день марта пошел снег. Яркие фото и видео

1.1т
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Киев и область во вторник, 31 марта, внезапно засыпало снегом.

Об этом начали писать пользователи сети Facebook. Кроме столицы Украины, снег накрыл и село Ровжи, что в Вышгородском районе области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Киеве в последний день марта пошел снег

В Киеве в последний день марта пошел снег

Facebook/Светлана Мащенко

"Доброе утро! У вас тоже идет снег с утра?", "31 марта. Лесной массив. Сидим в изоляции, снеголепки уже спрятали, точнее – не доставали", – написали они.

В Киевской области в последний день марта пошел снег

В Киевской области в последний день марта пошел снег

Facebook/Анатолий Виногродский

В Киевской области в последний день марта пошел снег

В Киевской области в последний день марта пошел снег

Facebook/Анатолий Виногродский

В Киевской области в последний день марта пошел снег

В Киевской области в последний день марта пошел снег

Facebook/Анатолий Виногродский

В Киеве в последний день марта пошел снег

В Киеве в последний день марта пошел снег

Facebook/Светлана Мащенко

В Киеве в последний день марта пошел снег

В Киеве в последний день марта пошел снег

Facebook/Светлана Мащенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2020 года в Киеве будет довольно тепло, впрочем, часто будут идти дожди.

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Автор
Вероника Ковбасюк
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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