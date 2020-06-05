В Киеве в поминальные дни, с 6 и до 8 июня, организуют дополнительные пассажирские маршруты к городским кладбищам.

Об этом рассказал мэр столицы Украины Виталий Кличко во время брифинга, который транслировала пресс-служба Киевской городской государственной администрации на своем Youtube-канале. На сайте КГГА появился подробный график работы транспорта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Завтра, 6 июня, состоится родительская поминальная суббота. Будут идти люди на кладбище и в воскресенье и понедельник (7, 8 июня. – Ред.). О переносе поминальных дней мы договаривались с главами конфессий накануне Пасхи. Городские власти традиционно организуют перевозки пассажиров к городским кладбищам", – рассказал Кличко.

В Киеве в поминальные дни запустят дополнительные маршруты к кладбищам. Иллюстрация

Он отметил, что в указанные дни увеличат количество подвижного состава на регулярных маршрутах городского транспорта, а также будут организованы дополнительные пассажирские маршруты. Больше всего, по словам Кличко, их будет именно 6 июня.

На сайте КГГА же отметили, что в поминальные дни для перевозок киевлян будет задействовано 372 автобуса, 223 троллейбуса и 141 трамвай.

"Кроме того, в этот период организованы дополнительные автобусные маршруты к основным городским кладбищам, а именно: Южному, Северному, Лесному", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко рассказал, что в Киеве с 5 июня не будут открывать рестораны и кафе, хотя это и предусмотрено очередным этапом ослабления карантина в Украине. Причиной стали очень высокие показатели по заболеваемости COVID-19 в столице.