В Киеве в переходе метро парни в стрингах устроили "голый забег". Видео

В Киеве группа мужчин в одних трусах пробежались в подземном переходе станции метро "Площадь Льва Толстого".

Видео забега выложили в нескольких Telegram-каналах. Группа мужчин, одетых только в нижнее белье, с медицинскими масками на лицах пробежала мимо ряда, где продают цветы.

Пользователи социальных сетей отметили, что такие забеги в переходе устраивают не первый раз. Они связаны с тем, что одна компания шутников проигрывает на спор другой.

В полиции столицы изданию Сегодня сообщили, что действия молодых людей можно квалифицировать как хулиганство. Однако обращений по поводу произошедшего правоохранителям не поступало.

Также в полиции отметили, что "голые" забеги регулярно происходили на Крещатике и других центральных улицах Киева.

Осторожно! Ненормативная лексика! 18+

Как сообщал OBOZREVATEL, у стен Андреевской церкви в центре Киева состоялись съемки видео с двумя обнаженными девушками. Из одежды на девушках были только шапочки, варежки и маски.