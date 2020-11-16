В Киеве в переходе метро парни в стрингах устроили "голый забег". Видео
В Киеве группа мужчин в одних трусах пробежались в подземном переходе станции метро "Площадь Льва Толстого".
Видео забега выложили в нескольких Telegram-каналах. Группа мужчин, одетых только в нижнее белье, с медицинскими масками на лицах пробежала мимо ряда, где продают цветы.
Пользователи социальных сетей отметили, что такие забеги в переходе устраивают не первый раз. Они связаны с тем, что одна компания шутников проигрывает на спор другой.
В полиции столицы изданию Сегодня сообщили, что действия молодых людей можно квалифицировать как хулиганство. Однако обращений по поводу произошедшего правоохранителям не поступало.
Также в полиции отметили, что "голые" забеги регулярно происходили на Крещатике и других центральных улицах Киева.
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