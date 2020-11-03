На станции метро в Киеве умер мужчина. Видео 18+

В киевском метро на станции "Майдан Незалежности" во вторник, 3 ноября, умер мужчина.

Как сообщил в Facebook "Киев Оперативный", киевлянину стало плохо, он упал. Ему оказывали медицинскую помощь, но спасти не удалось (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Судя из записи очевидца, сделанной на месте события, инцидент произошел около 20:25 возле эскалаторов.

Пользовательница сети Евгения Подобна, которая видела то, что произошло, рассказала: для оказания первой помощи на место принесли дефибриллятор.

Как видно на видео, непрямой массаж сердца делала девушка. Очевидица написала, что ей помогали двое полицейских.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 сентября в Киеве человек попал под поезд метро на "зеленой" ветке и погиб.