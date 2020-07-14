В Киеве в два раза выросло число новых зараженных COVID-19: свежая статистика

По состоянию на утро, 14 июля, в Киеве подтвердили 112 новых случаев заболевания COVID-19, что вдвое больше, чем за прошедшие сутки. Всего в столице зарегистрировано 6350 случаев заболевания коронавирусом.

Также зафиксирован один летальный случай, а всего болезнь унесла жизни 125 киевлян, передает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

Кроме того, выздоровели 15 человек, всего коронавирус побороли 2124 жителя столицы.

Среди заболевших:

50 женщин в возрасте от 20 до 79 лет

56 мужчин в возрасте от 22 до 84 лет

4 девочки от 4 до 15 лет и 2 мальчика – 12 и 16 лет.

Заболели в том числе и 8 медиков. В больницы столицы госпитализировали 9 больных. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 31, в Деснянском – 21 и Днепровском – 14 случаев.

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