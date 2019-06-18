В Киеве в час пик отменили популярный вид транспорта

В Киеве в утренний час пик 18 июня отменили сразу шесть рейсов городской электрички. Такое решение компания-перевозчик объяснила технической неисправностью транспорта.

Так, пассажиры не дождались электричек № 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".

"Просим прощения, безопасность пассажиров в приоритете", – обратились к киевлянам представители компании.

Сбои в расписании городских электричек Киева происходят регулярно. К примеру, 19 февраля после длительного перерыва приехал небольшой состав, в который не смогли поместиться все пассажиры. После этого 27 февраля отменили сразу восемь утренних электричек.

Иллюстрация korrespondent

Как писал OBOZREVATEL, в мае также отменили шесть рейсов городской электрички. Сбой в движении популярного вида транспорта объяснили техническими неполадками.

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