ГлавнаяНовости
МоваЯзык
LadyCity

/Жизнь столицы

В Киеве в час пик отменили популярный вид транспорта

640Читать материал на украинском

В Киеве в утренний час пик 18 июня отменили сразу шесть рейсов городской электрички. Такое решение компания-перевозчик объяснила технической неисправностью транспорта.

Так, пассажиры не дождались электричек № 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".

"Просим прощения, безопасность пассажиров в приоритете", – обратились к киевлянам представители компании.

Новости
"Людей привозят со всей страны!" Под Киевом возник транспортный коллапс

Сбои в расписании городских электричек Киева происходят регулярно. К примеру, 19 февраля после длительного перерыва приехал небольшой состав, в который не смогли поместиться все пассажиры. После этого 27 февраля отменили сразу восемь утренних электричек.

Иллюстрация

Иллюстрация

korrespondent

Как писал OBOZREVATEL, в мае также отменили шесть рейсов городской электрички. Сбой в движении популярного вида транспорта объяснили техническими неполадками.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel