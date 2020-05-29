В Киеве в больнице скорой помощи вспыхнул коронавирус: администрация отчиталась о ситуации

В сети появилось сообщение о якобы масштабной вспышке COVID-19 в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи (КГКБ СМП), однако в самом учреждении такую информацию частично опровергли.

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Там сказали о четырех работниках медучреждения, которых госпитализировали с коронавирусом, а также 16 сотрудниках, которые самоизолировались, но только у некоторых из них обнаружили COVID-19. Соответствующее заявление появилось 28 мая на сайте КГКБ СМП. На ситуацию на следующий день отреагировал и мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На сегодня (28 мая. – Ред.) в больницах с диагнозом "коронавирусная инфекция" находятся четверо работников КГКБ СМП. Из них двое – в Александровский больнице (врач-кардиолог и санитарка), еще двое работников больницы госпитализированы по месту жительства в Черниговской области", – говорится в заявлении.

В Киеве в больнице скорой помощи вспыхнул коронавирус. Иллюстрация

"Еще 16 работников больницы, которые работают в отделениях травматологии, политравмы и кардиологии, находятся на самоизоляции. У некоторых подтверждено COVID-19, но на сегодняшний день без клинических проявлений", – добавили в больнице.

Так, в медучреждении заверили, что отделение кардиологии, где зафиксировали случаи заболевания было закрыто, в нем провели меры по санитарной дезинфекции. Также в учреждении состоялась проверка эпидемиологическими службами.

"Тестирование работников больницы проводится согласно показаниям и без ограничений как экспресс-тестами, так и ПЦР-диагностикой. Любой медицинский работник, который имеет характерные для COVID-19 симптомы или контактировал с пациентом и коллегой, у которых подтверждено вирус, может сдать анализ в КГКБ СМП", – говорится в заявлении.

В больнице отметили, что еще с начала пандемии руководство провело работы по организации помещения для лечения больных, которые, кроме проблем со здоровьем, с которыми они попали в медучреждение, зараженные еще и коронавирусом. После необходимых манипуляций таких пациентов при первой же возможности перенаправляют в профильное инфекционное медицинское учреждение. Отмечается, что по состоянию на 28 мая больница работала в обычном режиме.

На сообщение о масштабной вспышке коронавируса в этом медучреждении уже отреагировал Кличко, заявив при этом о 21 зараженном коронавирусом работнике.

"О ситуации в больнице скорой помощи, информацию о которой вчера публиковали СМИ. На сегодняшний день в этом медучреждении в целом выявлено 21 медработника, инфицированного коронавирусом. Но обнаружили их за один день, а в течение последних двух недель. И эти случаи попадали в общую статистику, которую мы публикуем каждый день", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве, где произошла вспышка COVID-19, по состоянию на 28 мая ситуация улучшилась. После повторного тестирования подопечных и работников было зафиксировано уменьшение количества больных.

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