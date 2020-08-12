В Киеве в августе будут перекрывать улицы из-за съемок фильма Netflix с Ван Даммом: какие именно

Вероника Ковбасюк Жизнь столицы 13:22, 12.08.2020

В Киеве в августе на ряде улиц будут ограничивать движение из-за съемок фильма The Last Mercenary с участием актера Жан-Клода Ван Дамма производства компании Netflix.

Как написала пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом говорится в распоряжении КГГА №1168.

Где будут перекрывать или ограничивать движение:

  • 12 августа с 05:00 до 14:00 на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской);

  • 14 августа с 05:00 до 21:00 на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Еленовской и от ул. Заводской до ул. Юрковской), с перекрытием улицы;

  • 17 августа по 05:00 до 18:00 на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием;

  • 17 августа по 14:00 до 21:30 на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием;

  • 18 августа с 05:00 до 14:00 на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской);

  • 25 августа с 05:00 до 21:00 на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской), с перекрытием.

Съемки фильма будут проходить с 10 августа по 26 сентября. Ответственность за подготовку и их проведение взял на себя организатор – общество с ограниченной ответственностью "ЭППЛ ТРИ ПРОДАКШНС". Оно должно обеспечить соблюдение правил благоустройства, противоэпидемических требований.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Южном мосту до 30 августа ночью будут частично ограничивать движение.

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Кияни Жизнь столицы

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